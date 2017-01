Trumpiga kohtunud Eesti suursaadik: ta tõstis pöidlad püsti ja teatas, et võime USA tugevas juhtrollis kindlad olla

USA 45. presidendi Donald Trumpi ametisse vannutamise tseremoonial osalenud Eesti suursaadik Eerik Marmei seisis pidulikul sündmusel Trumpist mõnekümne meetri kaugusel. Vestelda said mehed aga paar päeva enne tseremooniat ning siis kinnitas Trump Eesti suursaadikule, et võime USA juhtrollis kindlad olla.

Trumpi ametisse vannutamise tseremoonia toimus möödunud reedel traditsiooniliselt Washingtonis kapitooliumi läänepoolsel jalamil, kuhu ehitati selleks spetsiaalne tribüün. Pidulikule sündmusele kutsuti endised presidendid abikaasadega, Kongressi mõlema koja liikmed, ametisse asuva presidendi ja asepresidendi perekonnad, diplomaatiline korpus ja tseremoonia korralduskomitee olulisemad liikmed, kirjeldas kohapeal viibinud suursaadik Eerik Marmei.

Tänavu osalesid tseremoonial endised presidendid Jimmy Carter, Bill Clinton, George W Bush ja Barack Obama abikaasadega. George HW Bush ei saanud halva tervise tõttu kohale tulla, kuid saatis uuele presidendile kirjaliku õnnitluse.

” Tseremoonia oli väga pidulik ja suurejooneline ning seda ei rikkunud ka kerge vihmasadu presidendi kõne ajal. Eerik Marmei

Uus president andis ametivande täpselt kell 12 päeval, enne seda tegi sama asepresident. Seejärel pidas president kõne rahvale, kes oli kogunenud kapitooliumi ja Washingtoni monumendi vahelisele alale. Marmei iseloomustas tseremooniat kui väga pidulikku ja suurejoonelist sündmust, mida ei rikkunud ka kerge vihmasadu presidendi kõne ajal.

"Olin ametlikult Eesti esindajana diplomaatilisele korpusele mõeldud tribüünil paarikümne meetri kaugusel presidendist. Raske oli tribüünilt hinnata National Mallile kogunenud inimeste arvu. Ametlikke arve välja pole öeldud," kirjeldas Marmei.

Pärast tseremooniat toimus presidendi ja asepresidendi lõuna Kongressi juhtidega ja sealt liikusid mõlemad rahvast tervitades koos peredega Valgesse Majja. Diplomaatiline korpus sai sellest osa Valge Maja ees asuva ametliku külalistemaja, Blair House´i ees. President ja asepresident kõndisid Pennsylvania avenüül rahvast umbes 10 meetri kauguselt mööda. Seejärel toimus paraad ja hiljem õhtul mitmed ballid.

Diplomaatiline korpus osales nn Liberty Ball´il Washingtoni konverentsikeskuses, kus oli kohal ka mitu tuhat Trumpi kampaania toetajat. President Trump pidas kohale tulnutele kõne ning tegi avatantsu abikaasaga.

Trump Inauguration Foto: Alex Brandon, AP

Ballil tehtud nn "Balti pere ühispilti", kus oli ka Eesti esindaja Eerik Marmei, jagas sotsiaalmeedia vahendusel Andris Teikmanis, Läti suursaadik Ameerika Ühendriikides.

— Andris Teikmanis (@teikmanis) January 21, 2017

” Õnnitlesin presidendiks valitud Donald Trumpi ja soovisin talle edu uues ametis. Eerik Marmei

Suursaadik Eerik Marmei kohtus president Donald Trumpiga paar päeva enne ametisse vannutamist, 17. jaanuaril inauguratsioonikomitee poolt korraldatud pidulikul õhtusöögil, mis toimus sümboolselt samas kohas, kus 1949. aastal NATO leping alla kirjutati - Melloni auditooriumis. "Õnnitlesin presidendiks valitud Donald Trumpi ja soovisin talle edu uues ametis. Rõhutasin talle, et tänane ebakindel maailm vajab jätkuvalt tugevat USA juhtrolli, mille peale ta pöidlad püsti tõstes kindlameeleselt teatas, et me võime selles kindlad olla," meenutas Marmei.

Samuti vestles suursaadik korralduskomitee esimehe Tom Barrackiga, kes on ka Trumpi lähedane nõunik majandus- ja rahvusliku julgeoleku küsimustes ning tänas teda õhtusöögi korraldamise eest, kuna varasemalt ei ole diplomaatilisele korpusele sellist üritust korraldatud.

Michael Flynn Foto: Andrew Harnik, AP

Pikem vestlus toimus uue presidendi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynniga, kes kiitis Eesti tegevust küberjulgeoleku vallas, Tallinnas asuvat NATO küberkaitsekeskust, mida ta 2012. aastal külastas ning meie senist tugevat panust terrorismivastases võitluses, mida ta pidas järgmise presidendi üheks olulisemaks väljakutseks. Flynn kinnitas toetust USA liitlastele, kuid tõi välja ka vajaduse Euroopa liitlaste kaitsekulutuste tõstmiseks, milles ta Eestit samuti lugupidavalt esile tõstis, olles hästi kursis meie 2% kaitsekulude tasemega. "Samuti vestlesin endise New Yorgi linnapea ja Trumpi lähedase nõustaja Rudy Giulianiga, kes avaldas soovi tulevikus võimalusel ka Eestit külastada ja kinnitas, et USA suhted Balti riikidega on uue administratsiooni oluliseks prioriteediks," kirjeldas Marmei.

Varasemalt on USA presidendi ametisse vannutamise tseremooniatel kohal olnud samuti toonased suursaadikud: 2013. aastal Marina Kaljurand ning 2009. Väino Reinart.