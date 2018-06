Trumpi ja Putini kohtumine võib tuua kaasa rangema piirikontrolli Eesti-Soome piiril

USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa riigipea Vladimir Putini kohtumine Helsingis 16. juulil võib kaasa tuua rangemad piirikontrolli meetmed piiril. Muid olmelisi mõjusid Eesti elanikele tõenäoliselt ei tule.

Lennuliiklusteeninduse ASi juhatuse esimehe Tanel Rautitsi sõnul mingeid piiranguid Trumpi ja Putini kohtumisest Helsingis tulenema ei peaks. "Täpsemaid kommentaare võib anda hiljem, enne kohtumist, kuid midagi erakordset me ei eelda," ütles ta täna Delfile.

See, kas presidentide lennukid sõidavad üle Eesti õhuruumi, pole samuti veel teada. See oleneb ka lennukite stardipunktist, mis pole ette teada. "Kui Trump stardib Washingtonist, siis marsruut Washington-Helsingi ilmselt üle Eesti ei kulge. Kui Putin stardib Moskvast, siis on kõige otsem tee üle Eesti, aga on võimalik lennata ka üle Peterburi ja siis taaskord meie õhuruumi ei satuta," sõnas Rautits täna Delfile.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul asub politsei-ja piirivalveamet alles arutama ja planeerima, milliseid tegevusi tippkohtumine kaasa võib tuua. Kindlasti suheldakse seejuures ka Soome kolleegidega. "Kui tippkohtumine peaks kuidagi mõjutama meie kohalikke elanikke või reisijaid, anname sellest kindlasti aegsasti teada," teatas Tambre täna Delfile.