Trumpi advokaat soovib takistada Valge Maja telgitaguseid paljastava raamatu ilmumist

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi advokaat soovib takistada Valge Maja telgitagustes toimuvat paljastava raamatu ilmumist, kirjutab Washington Post.

Beverly Hillsis resideeruv advokaat Charles J. Harder nõuab raamatu „Fire and Fury: Inside the Trump White House” autorile Michael Wolffile ja kirjastuse juhile saadetud kirjas raamatu või selle osade avaldamisest loobumist. Wolffi kinnitusel on Trump aga projektist teadlik ja lubanud ka teistel osaleda.

Ajakirjas New York avaldatud katkendi kohaselt tegi Wolff 18 kuu jooksul kokku 200 intervjuud, kelle seas olid nii president ise kui ka tema meeskonna tähtsad liikmed.