Trollisõidul ekselnud tüdruk jõudis tänu appi tulnud võõrale õnnelikult koju

Foto on illustratiivne Foto: Tanel Meos

"See peaks olema igapäevane ja nii tavaline asi, et uudiskünnist ei ületa, aga hirmus kerge on mööda vaadata ja mööda minna," tõdeb isa, kelle kaheksa-aastane tütar trolliga kogemata kodupeatusest mööda sõitis ja pea kaotas, kuid tänu abivalmis naisele ikkagi koju jõudis.