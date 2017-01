Troitski lahkub erimeelsuste tõttu uue venekeelse raadiojaama projektist

Venemaalt võimu eest Eestisse elama pagenud muusikakriitik Artemi Troitski lahkus venekeelse raadiojaama Stalker projektist, mis pidi algselt eetrisse jõudma novembris. Lahkumise põhjuseks on erimeelsused äriplaani üle raadio kaasasutaja ja äripartneri Tatjana Tolstajaga, vahendas ERRi uudisteportaal.

Plaanitud uue raadiojaama Stalker peatoimetajaks nimetatud Artemi Troitski sõnul otsustasid äripartnerid lahku minna seetõttu, et tekkisid erimeelsused uue raadiojaama äriplaanis.

"Mul oli algusest peale idee luua globaalne-ülemaailmne internetiraadio, Tatjana tahtis rohkem kohalikku FM-sagedusel raadiojaama. See on tõepoolest realistlikum, aga mulle see loominguliselt nii palju huvi ei pakkunud," kommenteeris Troitski ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Tema plaan oli meelitada loodavat raadiot kuulama inimesed nii Venemaal kui teistes riikides. Troitski sõnul pidi see olema ilma kohaliku eripära rõhutamata globalistlik raadiojaam "mõtlevale inimesele". "See oli ambitsioonikas, ma mõistan, sest reklaami ja äri vaatest on see väga riskantne plaan," tunnistas Troitski.