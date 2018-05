Transpordikeskuse juht muutis pärast Jaanus Karilaiult saadud telefonikõnet tasuta bussisõidu osas oma seisukohta

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo muutis eile vaid ühe päeva jooksul täielikult oma seisukohta tasuta ühistranspordi kehtestamise osas Läänemaal pärast seda, kui oli telefonikõne saanud keskerakondlaselt Jaanus Karilaiult, teatab Lääne Elu.

Üleeile hommikul oli Jõgisoo Lääne Elule teatanud, et tema juhitav Põhja-Eesti ühistranspordikeskus ei toeta Läänemaa tasuta ühistranspordi ideed ja sooviks hoopis ühineda Harjumaa transpordivõrguga, kirjutab Lääne Elu.

Kui Lääne Elu küsis pärast seda kommentaari Haapsalu volikogu esimehelt keskerakondlaselt Jaanus Karilaiult, oli Karilaid sellest vastusest väga üllatunud ja väitis, et Läänemaa soovib siiski tasuta ühistransporti. Mõne aja pärast helistas Karilaid uuesti ajalehe toimetusse ja teatas, et küsimus on lahendatud ja Jõgisoo ei ole enam tasuta ühistranspordi vastu.

Jõgisoo, kes on varasemalt tasuta ühistrantspordi küsimuses tugevat vastuseisu väljendanud, märkis, et kuigi ta ise sellist korraldust ei toeta, ei ole tal ametnikuna võimalik omavalitsusjuhtide korraldustele vastu seista.