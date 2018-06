Transpordiamet Hobujaama ristmiku liiklusrikkumistest: 96% autojuhtidest rikub eeskirju, sest juhid hindavad karistusi liiga väikeseks

Ta nentis, et võimalik on see vaid juhul, kui vähendada busside või jalakäijate arvu, kuid see poleks mõistlik autode eelistamise arvelt. "Sõidukis sõidab keskmiselt 1,5 inimest, bussis on neid 60. Vasakpöörde lubamisega võetaks ligemale 120 inimeselt võimaluse kasutada ühistransporti. Kuhu nemad lähevad, istuvad ilmselt autodesse või ei?" küsis Rüütelmaa.

Ta jätkas, et andmaks 5 inimesele õigus pöörata pisut kiiremini Viru ringile võtaks võimaluse 120 inimeselt bussi kasutamise eelise kesklinnas. Seega pole tema hinnangul mõtet arutleda, kuidas autoliiklust paremini reguleerida, sest see tooks kaasa suuremad ummikud ning kliimajalajälje.

Lõpetuseks tõi ta näite Järvevana teest, kus tema hinnangul ületab 96 protsenti juhtidest sõidukiirust ning sõidavad lubatud 70 km/h asemel 90 km/h. "Kui panna Järvevana teel üles 90 km/h liiklusmärgid, siis mis kiirusega hakatakse sõitma? 110 km/h," arutles ta.

"Probleem on see, et Järvevanas ca 96% juhtidest ületab lubatud sõidukiirust ja linna ühistranspordirajad on ummistunud tavasõidukitest. See on meie seisukohal puuduliku liiklusjärelevalve tulem. Juhid hindavad liiklusrikkumise eest karistada saada kaduvväikseks, mida kinnitavad faktid - Jaanipäeva roolijoodikute saak - 150 joobes juhti, 500 rikkumist Hobujaama ristmikul ühes tunnis või ca 96% kiiruse ületamisi Järvevana teel," lõpetas Rüütelmaa.

Liikluskorralduseksperdi hinnangul oleks heaks lahenduseks seadustada elektroonilise liiklusjärelvalve võimalusi, näiteks keelumärkide eiramise ja bussiradade väärkasutuse osas.