Transpordiamet hiigelummikutest: suuremad teetööd lõppevad kooli algusega, välja arvatud Haabersti ristmik

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse juht räägib, et peamine mõju tuleb pealinna liiklusele just Haabersti ristmiku ehitusest. Ummikute leevendamise nimel tehakse tööd, kuid sõidukite arvu iga-aastane kasv paneb pingutustele põntsu.

Septembri algus tähendab lastele kooli algust, tööinimestele üldiselt puhkuseaja lõppu ja tallinlastele pea alati tohutuid ummikuid. 2016. aasta transpordiameti statistika näitab, et kõige rohkem sõidukeid (650 551) liikles 36. nädalal, ehk 5-11. septembril.

Sel aastal paistab olukord eriti hull olevat, sest ummikuhooaega venivad ka mitmed tee-ehitused. Näiteks Haabersti ringi rekonstrueerimine, Kiili tänava remont ja Reidi tee ehitus. Lisaks sellele toimub sügisel hulga üritusi seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidu nõukogus, mis toob kaasa liikluspiiranguid ja tõenäoliselt ka ummikuid.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa peab kõige suuremaks mõjuteguriks Haabersti ristmiku ehitust. "Suuremad teeremondid, mis mõjutavad liiklust peamagistraalidel, lõpetatakse kooli alguseks, välja arvatud Haabersti ristmik," räägib Rüütelmaa.

"Arvestades selle objekti mahtu, puudub võimalus seda ehitada valmis lühema aja jooksul," põhjendab Rüütelmaa. "Kuna ummikud tekivad pudelikaeltes, siis Haabersti ristmiku ehitus on ummikute leevendamiseks efektiivseim meede - tõsi, tulemus on tunnetatav alles selle valmimisel." Ta lisab, et sama lugu on Reidi tee ja Gonsiori tänavaga.

Mida kavatseb aga transpordiamet ummikute leevendamiseks teha? "Nagu igal aastal, vaatame üle fooride töö," räägib Rüütelmaa. "Samuti oleme rakendanud koostööpartneriga Waze juhtide teavitamise ja laiendanud ristmikekaamerate süsteemi, et juhtidel oleks võimalik valida väiksema koormusega tänavaid."

Rüütelmaa nendib, et kuna liiklusesse tuleb iga aasta viis protsenti autosi juurde, siis tasandab see transpordiameti pingutusi ja rakendatavaid meetmeid. "Samuti pole pääsu avariidest, mis tulevad ootamatult," lõpetab ta.