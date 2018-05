Transpordi Ametühing: bussisektor vajab kardinaalseid muudatusi

Transpordi Ametühingusse kuuluvad bussijuhid on mures bussisektoris valitseva segaduse ja sektori jätkusuutlikkuse pärast.

Sellest tulenevalt tegi ametiühing viimase aja poliitiliste otsuste valguses tööandjatele ettepaneku alustada läbirääkimisi bussijuhtide palkade osas alates aastast 2020.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul vajab bussijuhtide töötasu hüppelist tõusu, et bussijuhte jätkuks ka homme ja ülehomme.

„Bussisektoris on olukord kriitiline, kuna Transpordi Ametiühingu andmetel on 80% bussijuhtidest vanuses üle 51 aasta,“ rääkis Kallas lisades, et tänaste töötasude juures on juba praegu ettevõtetel raske bussijuhte leida.

Selleks, et edaspidi planeeritav tasuta bussisõit saaks toimida ja bussiliiklus ei jääks seisma, on vaja kardinaalseid muudatusi riigihangetes ning tellija ja vedaja käitumises.

„Arvestades ülaltoodut tuleks planeerida selgeid meetmeid, et me saaksime ka edaspidi nautida katkematut ja ohutut reisijateveo teenust,“ selgitas Kallas.