Transpordi Ametiühing nõuab ausat konkurentsi ühistranspordi turul

Foto: Madis Veltman

Tulenevalt teravast konkurentsist ja olukorrast, kus puudu on palju bussijuhte ning töötasu ei ole vastavuses tehtava töö ja vastutusega, on vajalik, et ettevõtted käituksid vastutustundlikult ning täidaksid seadusest tulenevaid ja sektoris kehtestatud reegleid.