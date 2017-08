Transaviabaltika tühistas õhtused lennud saarte ja Tallinna vahel

Transaviabaltika tühistab tänaõhtused lennud Kärdlast Tallinnasse ja Tallinn – Kuressaare – Tallinn suunal. Lendude ärajäämine on tingitud lennuki tehnilisest rikkest.

Lennuettevõtte esindaja Rene Must ütleb, et Tallinn-Kuressaare lendajad toimetatakse Virtsu sadamasse bussiga. "Toimetame lennureisijad Tallinna lennujaamast bussiga Virtsu sadamasse kell 21.05 väljuvale praamile ja praamilt liigume reisijatega vastava bussiga juba Kuressaarde," kirjeldab tänast asendustransporti Must.

Lennuki eeldatava tehnilise rikke põhjustas asjaolu, et lennuki vasaku mootori starteri ühendus vindiga on katkenud, teatab firma. Seega täna õhtul Kärdla lennuväljale maandunud lennukil pole võimalik ühte mootorit käivitada ja lennuk ei saa õhku tõusta. Mehaanik on antud hetkel Tallinnast teel Kärdla lennujaama.