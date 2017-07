Transaviabaltika esindaja: Kuressaare vajab suviseid lisalende

Transaviabaltika lennustatistika näitab reisijate kõrget huvi Kuressaare suunal, jõudes juunikuus lausa 77 protsendise lennutäitumuse juurde. Seepärast sooviks lennuettevõte suveperioodiks sellel suunal lisada lisalende, kuid selleks puudub maavalitsuse luba.

Lennuettevõtte esindaja Rene Must täpsustas statistikat kommenteerides, et Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal lendas 865 reisijat, andes sellel suunal lendude täitumuseks 43 protsenti ja Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal oli juunikuus 1457 lennureisijat.

Ta tõi välja ka, et juunis teostati Kärdlasse arvuliselt rohkem lende kui Kuressaarde. "Saare Maavalitsuse otsusega vähendati jaaniaja lende. Meil oli 23. juunil vaid üks lend Kuressaarde ja 24. juunil tühistasime lennu sootuks," rääkis Must ja lisas, et Transaviabaltika on valmis teenindama oluliselt rohkem lende kui vastava sihtkoha maavalitsus vaid sellekohase otsuse langetaks.

Musta hinnangul oleks suveperioodil otstarbekas reedeti, pühapäeviti ja esmaspäeviti lisada Kuressaare suunal täiendav lisalend pärastlõunaks, mis aitaks katta suvist lennuvajadust. "Meie hinnangul ja võttes arvesse praegust suvist piletimüüki Kuressaare suunal, oleks otstarbekas tuua praegusesse lennugraafikusse pärastlõunane lisalend neil populaarsetel päevadel ja seda nii, et Tallinnast väljuks reedeti, pühapäeviti ja esmaspäeviti lisalend kell 15.00 ja Kuresaarest pealinna suunas kell 15.55."

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hankel saarte lennuühenduse pidamiseks tegi kolmest pakkujast parima pakkumise Leedu ettevõte Transaviabaltika. Leping pakkumuse võitnud ettevõttega kestab kuni 31. maini 2019. Transaviabaltika lennuliinide projektinimetus Eestis on Saartelennuliinid, mis teenindab maavalitsustega sõlmitud lepingute läbi lende Kuressaarde ning Kärdlasse.