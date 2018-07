Tragöödia Lasnamäel! Pae järve suure luigepere tapsid neid valesti toitnud inimesed

Lasnamäe Pae Pargis elanud suur luigepere hukkus liigse ja vale toitmise tagajärjel.

„Keskkonnaspetsialistidel õnnestus päästa ainult üks luigepoeg, kes viibib praegu nende hoole all,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva. „Vaatamata ornitoloogide ja keskkonnaspetsialistide korduvatele manitsustele, leidus hulgaliselt „hella südamega“ inimesi, kes linde toitsid,“ lisas Jufereva.

Tallinna kohal lennates mai 2016 Foto: Andres Putting

Linde ei tohi toita aastaringselt, eriti veel ajal, kui kõikjal on saadaval looduslik toit. Inimesed pakuvad lindudele enamasti saiatooteid, mis on lindude jaoks võõras toit ja kahjustab nende seedeorganeid ja üldist tervist.

Tallinna linnaosa vanemad kutsuvad kõiki üles mitte linde toitma. "Kahjuks see juhtum Pae Pargi järvel ei ole esmakordne. Oleme inimesi korduvalt hoiatanud ohu eest. Loodan, et kaaslinlased lõpuks kuulavad meid," avaldas Jufereva lootust.

Purskkaevud Tallinnas Foto: Madis Veltman

Veelindude toitmine on õigustatud vaid väga külmadel talvedel rannikuäärse vaba vee puudumisel, aga see on pigem erand kui reegel ning ka siis tuleks neile anda mitte saia vaid sobivaid juur- ja puuvilju.