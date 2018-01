Tõrvikurongkäigus esitab Eesti hümni Hollywoodis tegutsev muusik Brad Jurjens

EKRE eesotsas Siim Pohlakuga korraldab juba viiendat korda tõrvikurongkäiku. Eesti sajanda sünnipäeva puhul korraldatav rongkäik on sel korral aga erilisem kui varem - tõrvikurongkäigus mängib Eesti hümni Hollywoodis askeldav kitarrist ja filmimees Brad Jurjens.

Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril toimub järjekorras viies tõrvikurongkäik. Rongkäiku korraldab Eesti Konservatiivne Erakond (EKRE) ning rongkäigu eest vastutab EKRE juhatuse liige, tuntud raadiohääl ning jalgpallikuninga Aivar Pohlaku poeg Siim Pohlak. Miks just tõrvikud? Ürituse kodulehelt võib lugeda, et tõrvik on vabadusvõitluse sümboliks, teejuhiks pimeduses.

Ekrelastega liitub rongkäigus ka Hollywoodis elav muusik ning filmimees Brad Jurjens (eestipäraselt Priit Jürjens). Jurjens ütles Delfile, et ta tõesti tõrvikurongkäigul Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva puhul esineb. "Mängin rongkäigus Eesti hümni, oma loominguga sel korral ei esine," sõnas Jurjens Delfile.

Loe veel

Enne 2016. aasta presidendivalimisi kirjutasid 23 ühiskonna- ja kultuuritegelast valimiskogule avaliku pöördumise, kus kutsusid toetama Mart Helme (EKRE) kandidatuuri. "Eesti on väärt presidenti, kes täidab Eesti Vabariigi põhiseadust, pidades kõrgeimaks imperatiiviks eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist läbi aegade," oli toona kirjas pöördumises.

Teiste seas allkirjastas avalduse ka Jurjens. Jurjens tõdeb, et EKRE vaated ühtivad suuresti ka tema vaadetega. "EKRE rahvuslikkus on mulle väga sümpaatne," ütles Jurjens.

Kes on Brad Jurjens?

Sündides Priit Jürjensi nime kandnud mees lõpetas 1996. aastal Viljandi maagümnaasiumi ja pärast seda põrutas kohe kõikide võimaluste maale, muutes oma nime ameerikapäraseks Brad Jurjensiks.

2007. aastal lavastas Jurjens oma esimese täispika filmi "Pangarööv", milles tema ja teine Eesti mees Johann Urb ka peaosi mängisid. Jüba järgmisel aastal valmis Jurjensil komöödia "Identsuskriis" 2009. aasta oktoobris esilinastus tema kolmas täispikk mängufilm "Palgamõrvar".