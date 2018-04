Torontos elav eestlanna: pärast kaubiku rahva sekka sõitmist on telefon punane, metroojaamad on suletud

Foto: Aaron Vincent Elkaim, The Canadian Press/PA Images

Torontos elava eestlanna sõnul valdab linnaelanikke mure oma lähedaste pärast.

"Õnnetus jutus minu töökohast umbes kilomeetri kaugusel kolm tundi tagasi ning sellest hetkest alates on telefon sõnumitest ja kõnedest punane - kõik kontrollivad ega nende lähedastega midagi juhtunud pole," sõnas eestlanna.

Ta selgitas, et metroojaamad õnnetuskoha ümbruses on suletud ning kui muidu asendatakse need bussidega, siis seekord ei tehta seda ning inimestel soovitatakse piirkonda vältida.

"Tegemist ei ole kesklinna piirkonnaga, aga siiski väga tiheda liiklusega ristmik mille ümbruses on sadu poode ja muid ärisid," kirjeldas eestlanna.

"Praegu ei ole uudistes hukkunuid mainitud, aga minu tuttav kes on politseinik ja õnnetuskohal tegutseb, teatas viie inimese surmast," lisas ta.

Eile kella 13.30 ajal kohaliku aja järgi sõitis Kanadas Torontos kaubik rahva sekka. Juht põgenes sündmuskohalt, kuid peeti hiljem kinni.