Tormituulte tõttu on elektrita jätkuvalt 10 164 majapidamist

Mõnevõrra on olukord kella 17 võrreldes paranenud. Siis oli elektrita 12 500 majapidamist.

"Rikkebrigaadid tegelevad aktiivselt rikete kõrvaldamisega. Põhjuseks on tugev tuul, mis on mitmetes kohtades puid liinidele langetanud," ütles Elektrilevi juhtivspetsialist Virgo Vaabel. Kõige rohkem on Elektrilevi võrgupiirkonnas kella 17 andmetel vooluta kliente Pärnumaal, Viljandimaal, Saaremaal ja Hiiumaal. Tuulte kiirus ulatub paiguti 30 meetrit sekundis.

"Torm on piirkonniti tekitanud tõsiseid kahjusid, murdnud maste ja lõhkunud liine. Näeme, et olukord on keeruline. Tööd käivad öö läbi. Loodame suurele osale klientidest voolu taastada homme lõunaks, kui osal võib see kauemgi võtta," lisas Vaabel.

Täpsem rikete likvideerimise prognoos selgub homme.