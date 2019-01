Torm tõi päästjatele tavapärasest neli korda enam väljakutseid

Ida piirkonnas oli tormiga seoses väljakutseid 12 korral, neist kaks Ida-Virumaal, kümme Lääne-Virumaal. Enamik väljakutseid seotud tuulega kukkunud puude või purunenud elektriliinidega. Ohtlikeim sündmus toimus õhtul kella kuue paiku sõitis Haljala vallas Tallinn-Narva maanteel, kui libeda tee ja tugeva tuule tõttu sõitis teelt välja Estonian Lines’i liinibuss ning vajus külili. Bussis olid 48 reisijat ja bussijuht. Sündmuskohale telliti asendusbuss. Reisijad ja bussijuht aidati päästjate poolt külili olevast bussist välja ja reisijad toimetati asendusbussiga reisi sihtkohta. Keegi bussis olijatest vigastada ei saanud.

Lõuna piirkonnas oli väljakutseid umbes kümmekond, neist üks hange kinni jäänud liinibuss Peipsiääre vallas.

„Viimase ööpäeva valguses soovitame aga kõigil inimestel läbi mõelda, kas nemad ja nende kodu on valmis olukorraks, kus õues möllavad marutuuled ning elekter on katkenud. Enamasti ei tule torm nii ootamatult, et selleks valmistuda ei jõuaks. Laadige mobiiltelefonide akud täis, võimalusel hankige lisaks ka akupank. Samuti võiks igas kodus varuks olla mõne päeva jagu joogivett ja toitu,“ ütles Päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi.