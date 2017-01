Torm ja tugev küljetuul Tallinna lennujaamas maandumist ei takista

Foto on illustratiivne

Tänane tugev tuul Tallinna lennujaamas maandumist ei takista, ka väikelennukid maanduvad edukalt. Kuigi Flightradar24 lehelt oli näha, et Cargo kaubalennuk tiirutas enne maandumist, siis lennujaamast öeldi, et põhjuseks polnud tuul.

"Tuul on küll tugev, aga regulaarlennuliiklust see ei mõjuta. TNT tegi tiiru jah, aga mis põhjusel, seda me ei tea. Piloodi otsus. Maandus ilusti," ütles lennujaama pressiesindaja Priit Koff Delfile.

Cargo lennuk Foto: Kuvatõmmis

Öösel jõudu kogunud tugev tuul on teinud hommikuks juba palju pahandust ning tugevad iilid puhuvad vähemalt kuni pärastlõunani.

Hommikuks on enamik liinireise mandri ja saarte vahel tühistatud ning AS Tallink Grupp teatel kahjustas torm täna varahommikul kella 3.40 paiku Stockholmist Riiga teel olnud kruiisilaeva Romantika vööris asuvat radariantenni, mille tulemusel purustas radariantenn ühe vööriilluminaatoritest.

Kahjustused on kontrolli all, ohtu reisijatele ja laevale ei ole ning laev jätkab reisi Riia poole.