TOP 7 | Skandaalsed valimiskampaaniad: võimule on aidanud nii K-kohuke kui Ülemiste vanake. Tea, millal viie jõukama riigi hulka jõuame?

Valimised võitis kohuke

Enne 2005. aasta kohalikke valimisi täitus Tallinn K-kohukese reklaamidega. Kohukesed meenutasid nii värvilt kui ka kujunduselt Keskerakonna logo ning need tootis AS Kohuke, mis kuulus Oliver Kruudale ja ta äripartneritele. Keskpartei toonane peasekretär Kadri Simson (siis Must – toim) väitis meedias, et partei pole reklaamiga mingil moel seotud. Kohuke sillutas teed Keskerakonna ainuvõimule all-linnas: 63-kohalises volikogus saadi 32 mandaati. Muide, toona visati naljagi, et valimised võitis just see maius. Näiteks "Ärapanija" saates jooksis korra ekraani allservas valimistulemustes: valimised võitis AS Kohuke.

k-kohuke Foto: Priit Simson

Andrus Ansip: Eesti viie jõukama hulka

2007. aasta riigikogu valimistele läks Reformierakond vastu loosungiga. Andrus Ansip: "Viime Eesti viie jõukama Euroopa riigi hulka!" Valimisvõit tuli, Ansip jäi peaministriks. Ansip sõnas juba 2006. aastal, et Reformierakond on veendunud, et ambitsioonikas siht jõuda 15 aastaga Euroopa viie jõukaima rahva hulka on saavutatav, kui ajada õiget poliitikat. "Ma ei näe ühtegi põhjust, et me peaksime endale sättima eesmärgiks olla vaene ja õnnelik," lausus Ansip. Mainitud lubadus on rahvasuus liikvel siiani, mis aga puutub ambitsioonikasse plaani: aega natuke veel on. Kell kukub 2021. aastal...

Linlastele küttepuid ja kartuleid