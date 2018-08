TOP 5 | Kadunud miljonid ja UFO-d ehk suurimad müsteeriumid Eesti lähiajaloos

5. Kupeldati või mitte?!

Eksmiss Laura Kõrgemäe asutas üheskoos sõbranna Kerstin Koortiga aastal 2014 promo-ja modelliagentuuri Invidia Agency. Selle varjus süüdistavad aga paljud naised, et Kõrgemäe tegeles hoopis promotüdrukute kupeldamisega jõukatele meestele nii Eestis kui ka välismaal. Politsei alustas antud juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust. Tänaseks on sõna võtnud ka Laura Kõrgemäe ise, kes ütles, et tüdrukuid survestati valeütlusi andma ja midagi sellist toimunud pole.

4. Jäljetult kadunud Markkus

Oktoobris saab kaks aastat sellest, kui Võru kesklinnas läks kaduma 17-aastane noormees Markkus. Noormeest pole siiani leitud ja tema otsingud jätkuvad. Kas tõesti on võimalik, et 17-aastane nooruk läheb jäljetult kaduma? Eestis jääb iga aasta teadmata kadunuks mitukümmend inimest. 2015 aastal oli neid rekordiliselt 45. Arvatakse, et umbes kümnekonna kadumise taga on kellegi kuritahtlik käsi, ülejäänud inimesed lihtsalt ei soovi, et neid leitakse.

