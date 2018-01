Töövõimetoetust saav õpetaja võib pika puhkuse tõttu toetusest ajutiselt ilma jääda

Pilt on illustratiivne

Kui pika puhkusega ameti pidaja nagu õpetaja saab töövõimetoetust, võib puhkuseraha laekumine tähendada ajutist toetusest ilmajäämist, sest kuusissetulek ületab ette nähtud määra ning toetuse arvutamisel sissetulekuid kontrolliv automatiseeritud süsteem ei oska palga komponente eristada, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Täiskohaga õpetajaametit pidav naine põeb kroonilist haigust, mille tõttu on talle määratud osaline töövõime ning töövõimetoetus. Möödunud suvel tabas teda aga üllatus, kui pärast korraga mitme kuu eest puhkuseraha saamist jäeti ta ühel kuul toetusest ilma.

Sarnane asi kordus tänavu jaanuaris, sest novembris oli palgaga koos talle üle kantud nii preemia- kui puhkuseraha, mis kasvatas kuusissetuleku taas ettenähtust suuremaks.

"Seda ma töötukassaga sõlmitud lepingust ei suutnud üldse välja lugeda, et kui mul ühe kuu lõikes on suurem tulu - preemiate või puhkuserahade tõttu, mitte seepärast, et mul näiteks palka tõstetaks - siis jäetakse toetus lihtsalt kommentaarideta maksmata," tõdes õpetaja.

Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht Arne Kailas ütles ERR-ile, et kui inimesele makstakse korraga puhkuse- ja töötasu ning saadud summa on kokku üle 1063,90 euro ehk töövõimetoetuse 90-kordse päevamäära, millest alates hakkab töövõimetoetus vähenema, võib ta töötukassast taotleda töövõimetoetuse ümberarvutamist.

"See on vajalik, kui kogu puhkus langeb ühele või mitmele järjestikusele kuule ning puhkusetasu saab inimene erinevalt ajast, kui oleks saanud sama perioodi eest töötasu, näiteks kui inimesele makstakse jaanuari lõpus ette veebruarikuu puhkusetasu," selgitas Kailas.

"Ümberarvutamiseks on vaja esitada töötukassale avaldus koos tööandja tõendiga, kus on kirjas tehtud väljamaksete kuupäevad, väljamaksete sisu -töötasu ja puhkusetasu - ning puhkuse aeg - algus- ja lõpukuupäev," lisas ta.