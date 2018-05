Töövõimereform on üllatavalt edukas, seni kodus istunud puuetega inimesed saavad hästi tööle

Palju kriitikat saanud töövõimereform on üllatavalt edukas, sest vähenenud töövõimega inimesed on oodatust paremini omale töökohtasid leidnud.

Töövõimereformi eesmärgiks oli saada puuetega inimesed oma kodudest välja tööturule, kui nende tervis lubab kasvõi natuke töötada. Nende tööle aitamisega pidi tegelema töötukassa.

2015. aastal ennustas rahandusministeerium, et tööpuuduse tase tõuseb 2015. aasta 6,5 protsendilt töövõimereformi tõttu 2019. aastaks 9,4 protsendini.

Nimelt loetakse töötuteks vaid neid inimesi, kellel pole tööd, aga kes otsivad seda ja on valmis tööle asuma. Lihtsalt kodus istuvaid inimesi, kes tööd ei otsi, töötuteks ei loeta.

Paljud puudega inimesed istusid enne töövõimereformi kodus, mistõttu neid töötute arvestusse ei kaasatud. Reformi üks lootus oli panna nad tööd otsima. Töö otsimise ajal, aga enne töö leidmist, oleksid nad läinud kirja töötutena, seetõttu ennustatigi tööpuuduse näitaja statistilist tõusu.

Majandusel on aga läinud hästi ja ka puuetega inimesed on leidnud nii hästi tööd, et järgmiseks aastaks ennustab rahandusministeerium vaid 6,2 protsendilist tööpuudust.

Töötukassa teatas, et märtsi lõpu seisuga otsis töötukassa abiga tööd 10 233 vähenenud töövõimega inimest. Vähenenud töövõimega töötud moodustasid kõikidest töötutest kolmandiku.