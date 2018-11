Töövaidluskomisjon tühistas Martin Halliku vallandamise TÜ raamatukogu juhi kohalt. Hüvitis on üle 100 000 euro

Juba selle tõttu, mis on toimunud, on Hallik enda sõnul viimastel kuudel tundnud end sotsiaalselt hukatuna. "Minult võeti ebaõiglaselt ära minu minevik, olevik ja tulevik. Tartu Ülikool jättis mind ilma töökohast, kus ülikool ise oli minu saavutusi kogu aeg väga heaks hinnanud. Tänu taolisele märgistamisele on mul väga raske saada minu kogemusele ja teadmistele vastavat töökohta," lisas Hallik. "Ma tahan uskuda, et Tartu Ülikooli motiiv polnud algusest peale minu sotsiaalne mõrv, nii nagu see välja kukkus. Vaatamata mulle osaks langenud ebaõiglusele soovin oma eluga rahus edasi minna, loodan, et TÜ annab selleks võimaluse nüüd, kui töövaidluskomisjon on öelnud oma seisukoha minu vallandamise suhtes."

Delfi on varasemalt kirjutanud, et vallandamiseni võis allikate väitel viia Halliku ebasünnis käitumine raamatukogu mullusel jõulupeol ning välislähetustel. Halliku suhted ülikooli teadusprorektor Vassiliga on samuti kolleegide sõnul olnud pingelised, seejuures kuulub raamatukogu teadusprorektori vastutusalasse.