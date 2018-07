Töötukassa nõukogu liige Tõnis Rüütel: nimevahetus on kohane, sest töötukassa sisu on oluliselt muutunud

Töötukassa nõukokku kuuluv Eesti Hasartmängukorraldajate Liidu juhatuse liige Tõnis Rüütel leiab, et töötukassa nimevahetus on igati kohane, sest töötukassa sisu on aja jooksul oluliselt muutunud.

Rüütel ütles Delfile, et iseenesest pole oluline, mis värvi on kass, vaid peaasi on, et ta hiiri püüab, ehk nimevahetus pole töötukassale hädavajalik. "Aga muidugi see nimetus ei ole kohane arvestades, kui palju töötukassa tegelikult on sisuliselt muutunud, kõik need koolitused ja muud asjad," sõnas ta ja lisas, et ehk oleks võinud töötukassa kanda juba algusest peale mingit muud nime.

Omaette teema on Rüütli sõnul nimevahetuse kulu, mis töötukassa puhul on umbes 500 000 eurot. "Kindlasti saab seda säästlikumalt teha ja kui on võimalik säästlikumalt see vorm viia sisule vastavamaks, siis oleks see ju õige," rääkis ta.

Rüütli sõnul on töötukassale aastate jooksul erinevaid nimesid välja pakutud, mille nõukogu on aga tagasi lükanud. "Me oleme tegelikult ikkagi olnud selle muutmise suhtes väga konservatiivsed," sõnas ta.