Töörühm andis valitsusele soovituse kolida sisekaitseakadeemia Tallinna kompleks Narva

Poliitikute töökohtumisel otsustati teha valitsusele ettepanek kolida sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskus Narva. Valitsuskabinet arutab küsimust lähinädalatel.

Täna toimunud töökohtumisel andis poliitikutest koosnev töörühm valitsusele soovituse kolida siseakadeemia Tallinna õppekeskus Narva. Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kooli ja Väike-Maarjas asuvat päästekolledžit töörühm kolida ei soovitanud.

Töörühma kuuluvad rühma juht, siseminister Andres Anvelt, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin, justiitsminister Urmas Reinsalu ja riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti vaher.

Poliitikute töörühmas osalenud Mihhail Stalnuhhin ütles Delfile, et poliitiliselt toetati kolimist teise stsenaariumi alusel, mis tähendab, et Paikuse jääb täpselt oma kohale. "Korralduslikult otsustavad ministrid teha mitme ministeeriumi ametnikest töörühma, mis kahe nädala jooksul peab läbi töötama kõik rahastusega seonduvad küsimused," selgitas Stalnuhhin.

Teine stsenaarium tähendab Stalnuhhini sõnul seda, et Narva koliks Tallinnas asuv sisekaitseakadeemia üksus.

Stalnuhhini jaoks pole küsimus selles, kas sisekaitseakadeemia kolib või mitte, vaid selles, et valitsus näitaks, et toetatakse Ida-Virumaa ja Narva arengut. "Minu arvates on ainus võimalus aastate jooksul ülal hoida seda aktiivsust ja töökohti sellega, et hakata Kreenholmi saart korrastama. Seal on omanikel mitu huvitavat projekti seljataga, aga need asjad ei hakka liikuma enne, kui riik ei näita oma huvi selle regiooni vastu.

Valitsuse meedianõuniku Ave Tampere sõnul ei tähenda töörühma soovitus seda, et sisekaitseakadeemia kolimine oleks otsustatud.

Valitsus pole veel sisekaitseakadeemia kolimist arutanud ning teema tuleb veebaruari lõpus või märtsi alguses valitsuskabineti lauale.

Sisekaitseakadeemial on lisaks Tallinnas Pirita Kosel asuvale õppehoonele õppekeskused veel Pärnumaal Paikusel (politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kool) ning Lääne-Virumaal Väike-Maarjas (päästekolledži päästekool). 2010. aasta suvel kolis politsei- ja piirivalvekolledž üksusena Harjumaal Murastesse endisesse kolledži piirivalvekooli.