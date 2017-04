Toompealt Stenbocki: valitsuse pressibürood hakkab juhtima Urmas Seaver

Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori ametikohal alustab 3. maist avaliku konkursi võitnud Urmas Seaver, kes praegu töötab veel riigikogus kommunikatsioonijuhina.

Valitsuse eelmine kommunikatsioonijuht Helin Vaher lahkus ametist talvel, kui otsustas koos Rasmus Kaggega rajada kommunikatsioonibüroo.

Peatselt kuulutati välja konkurss, kuhu laekus seitse avaldust. Järgmisesse vooru pääses neli kandidaati. Valituks osutus Seaver. Ei saa öelda, et konkurents olnuks hõre - Delfile teadaolevalt oli teistelgi kandidaatidel aastatepikkused kogemused poliitikommunikatsioonis.

Seaver on 2014. aasta kevadest töötanud riigikogu kantseleis kommunikatsioonijuhina. Varem on ta olnud pikalt ajakirjanik, muu hulgas juhtinud Postimehe uudistetoimetust. Ta on lõpetanud Tallinna ülikooli haldusjuhtimise erialal.

Täna kuulutas riigikogu kantselei omakorda välja konkursi, et leida Seaverile asendaja. Dokumentide esitamise tähtaeg on 24. aprill.