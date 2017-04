Toomi hinnangul ründas USA Süüriat ebapiisava info pealt

Europarlamendi saadik Yana Toom leiab, et viimase kolme päeva Süüria sündmused on katastroof seniseid rahu taastamise katseid arvesse võttes, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kaks Vahemerel paiknevat USA sõjalaeva tulistasid ööl vastu reedet välja 59 Tomahawk-tüüpi tiibraketti, mis tabasid sihtmärgiks võetud Shayrati õhuväebaasi Süürias. Õhulöök tehti, sest USA on veendunud, et teisipäevane keemiarelvarünnak sai alguse just sellest baasist.

Yana Toom ütles ERR-ile, et tema ei saa rünnakut õigustada, sest informatsiooni selleks on liiga vähe.

Toomi jaoks tõestab rünnak vaid seda, et poliitikud, kes üksmeelselt asusid mõne päeva taguse keemiarünnaku korraldajana süüdistama Assadi, tegid seda reaalse tõestusmaterjalita või juurdlus läbiviimata.

"Assad peab olema lihtsalt üks idioot, kui ta sellist asja korraldas päev enne Süüria konverentsi, andes suurepäraselt aru, et sellega ta õõnestab oma positsiooni veelgi. Kui see oli Assadi huvides, siis midagi on totaalselt valesti siin maamuna peal," hindas Toom.

Toomi arvates võis keemiarünnak olla õnnetusjuhtum, kellegi isetegevus, provokatsioon.