Toomas Vitsut: süüdistused Keskerakonna Kremli-meelsusest on vananenud

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut sõnas Vabaerakonna eilse avalduse peale, et võib-olla peab Vabaerakond venemeelsuseks kõigi ühiskonnagruppide eest seismist.

Vitsut sõnas, et süüdistused Kremli-meelsuses on vananenud Keskerakonnaga hirmutamise nipp, millel hakkab aur otsa saama. "Keskerakond juhib peaministrierakonnana riiki, mis juba homme on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Oleme pühendunud Euroopa Liidu ja NATO liige. Paraku teevad senisele välispoliitilisele suunale karuteene opositsioonierakondade jätkuvalt mõtlematu sõnademäng venemeelsuse ja Kremliga, mis sisepoliitiliste punktide nimel ohverdab meie riigi usaldatavust piiri taga," ütles ta.

Ta lisas, et opositsioonile on süüdistuseks nii-öelda ainest andnud nii Eesti Vabariik 100 tähistamine Peterburis kui ka Moskvas logistikamessil osalemine, kus alati kohal näiteks meie naabrid Lätist ja Soomest, aga ka Saksamaalt ja mujaltki. "Sellistele põhjustele või külmutatud paberile tuginedes, on jutud mingisugusest venemeelsusest täiesti arusaamatud ning mõjuvad pigem halva naljana," tõdes Vitsut. See aga, kes erakonda kuulub või mitte, on erakonna siseasi ning seda kellelgi teisel dikteerida ei lubata. "Keskerakond ei tuleks seadma Vabaerakonnale tingimust, et neil võiks näiteks viimaks konkreetne maailmavaade tekkida, et riigijuhtimises osaleda," ütles Vitsut.

Vabaerakond teatas eile õhtul, et praegusel hetkel nad Ratase valitsusega koostööd teha ei soovi.