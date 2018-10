Toomas Vitsut: Soome valitsus võiks kellakeeramise küsimust veel arutada

Kui Eesti seisukoht on seni olnud jääda püsivasse suveaega, siis Soomes hiljuti läbiviidud rahvaküsitlus näitas soovi jääda kella keerama, ehk nii-öelda talveaega, vahendab ERR Uudised. Läti on valmis kellakeeramisest loobuma.

Vitsuti sõnul paneb rahvaküsitlus Soome valitsuse ebamugavasse olukorda. "Kui on rahvaküsitlus juba korraldatud ja inimesed on öelnud, et neile meeldib vööndiaeg rohkem, siis sealt tagasi tulla on raske," sõnas Vitsut Vikerraadio saates "Uudis +".

"Aga sellele vaatamata on majanduslikud põhjused sageli nii olulised, et võib-olla tasub ka Soomes selle küsimuse poole tagasi pöörduda," lisas Vitsut.

Vitsut märkis, et Eesti jaoks on oluline, et meie regioonis oleks ühtne aeg nii Soome, Läti kui ka Leeduga.

"Mina näen siin praegu Eesti rolli selles, et me geograafiliselt oleme oma regiooni keskel ja me võiksime võtta endale initsiatiivi oma naabritega läbi rääkida, missugune aega peale kellakeeramise lõpetamist võiks Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus olla," sõnas Vitsut.