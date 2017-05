Toomas Vitsut külastab Itaalias asuvat põgenike esmase vastuvõtu keskust

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut külastab koos Euroopa rahvusparlamentide kolleegidega Itaalia parlamendi Senati kutsel Pozzallo põgenike keskust.

Vitsut ütles, et üks suurimaid väljakutseid esmaselt Euroopa Liitu saabuvate inimeste registreerimisel on nende tuvastamine. Ta lisas, et konflikti- või kriisikoldest põgenenud inimestel ei ole tihti dokumente, et tõendada oma isikut või üritavad nad sihilikult varjata oma identiteeti.

Rändekriisi leevendamiseks esmase vastuvõtu keskuse tehtavast tööst parema ülevaate saamiseks külastavadki Euroopa parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimehed Itaalias Sitsiilias asuvat Pozzallo põgenike esmase vastuvõtu keskust, mis avati eelmise aasta jaanuaris.

Keskuses kohapeal registreeritakse kõik migrandid, võetakse nende sõrmejäljed ja tehakse esmane meditsiiniline läbivaatus.

Rändekriisi leevendamiseks loodi vastuvõtukeskusi suurema rändesurve alla olevasse Itaaliasse ja Kreekasse. Et aidata riigil täita Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kohustusi, töötavad keskustes Euroopa Varjupaiga Tugiameti (EASO) eksperdid.

Keskuses töötab ka palju vabatahtlikke, kes aitavad inimesi registreerida, annavad neile vett ja süüa. Rahvusvahelist kaitset vajavad inimesed tuvastatakse ja paigutatakse ümber teistesse liikmesriikidesse, kus nende varjupaigataotlused läbi vaadatakse. Ümberpaigutamine Itaaliast Eestisse ei ole veel alanud, kuid siseministeerium on selleks mõlemapoolse lahenduse leidmisel kohe valmis.