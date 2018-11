Toomas Vara: Eesti Meedia lahkumine pole ringhäälingute liidule suur kaotus

"Ringhäälingute liidule ei tähenda see suurt midagi," ütles Vara Delfile. "Loomulikult me tahaks, et meie esindatus oleks võimalikult suur. Aga kui kaalukausil on ka meie töövõime, siis mingeid ohvreid me peame tooma," nentis ta.

Ringhäälingute liitu jääb Vara kinnitusel pärast Eesti Meedia lahkumist veel 12 ringhäälinguorganisatsiooni. "Eesti ringhäälingumaastik ei ole ainult suured meediagrupid, vaid ka väiksema või keskmise suurusega näiteks raadiod, mida on üle Eesti," märkis Vara.

Pärast viimast Eesti Ringhäälingute Liidu üldkoosolekut otsustas Eesti Meedia organisatsioonist aasta lõpuks lahkuda. "Eesti Meedia arvas, et paljudest väiksematest ringhäälinguorganisatsioonidest võiks neil kui suurel meediamajal olla ringhäälingute liidu otsustes suurem roll. Ülejäänud liikmed polnud sellega nõus," ütles Vara ERR-ile.

Lisaks Eesti Meediale kuuluvad ringhäälingute liitu OÜ Ring FM Meedia, AS Kuma, AS Äripäev, OÜ Raadio Kadi, AS Mediainvest Holding, Taevaraadio AS, MTÜ Tre Raadio Ühing, MTÜ Raadio 7, Tartu Pereraadio Ühing, AS All Media Eesti ja OÜ Alo TV.