Toomas Tõniste: valitsus pidas aktsiisitõuse võluvitsaks, millega lahendada kaks probleemi korraga

Rahandusminister Toomas Tõniste (Isamaa) ütles, et valitsus, mis alkoholi aktsiisitõusude kohta analüüse ei teinud, pidas aktsiisitõuse võluvitsaks, millega lahendada kaks probleemi korraga.

Tõniste sõnul võiks poliitikud süü üksteise kaela veeretamise asemel vaadata peeglisse, vahendab ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

"Tuletame meelde, et 2014. aastal Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon tõstis varem laiapõhjaliselt kokku lepitud aktsiisiredelit märgatavalt just kange alkoholi osas, mille tulemusena sai alguse piirikaubandus ja tänane koalitsioon soovis lahja alkoholi aktsiisi ka järgi tõsta ja tänu sellele ongi sellised tulemused," ütles Tõniste.

Tõniste tunnistas, et praegune valitsus tõepoolest ei teinud enne aktsiisitõus, ega ka protsessi käigus analüüse. "Neid analüüse ei ole aktsiisitõusule tehtud, on arvatud siiamaani, et aktsiis on nagu võluvitsake, millega saab alati kaks kärbest ühe hoobiga - eelarvesse rohkem raha ja vähendada tarbimist, aga elu näitab, kui ikkagi millegagi üle piiri minnakse, siis tulemus võib olla ka vastupidine," lausus Tõniste.