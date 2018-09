Toomas Tõniste ülimadalast reitingust: paljud inimesed ei tea, et IRL on nüüd Isamaa

Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest tuhande vastajaga küsitlusest nähtus, et Isamaa toetus on kõigest kolm protsenti ehk nad jäävad valimiskünnise alla.

"Kindlasti reiting tuju ei tõsta," tunnistas Tõniste valitsuse pressikonverentsil. Ta rääkis, et põhiaur läks vahepeal riigieelarve peale ning valimiskampaaniat pole partei veel alustanud. "Ma julgen küll öelda, et kui räägime Isamaa programmist, see ei kaldu äärmustesse. Eesti jaoks väga oluline on näiteks eestikeelne haridus," selgitas ta. "Ettevõtjate jaoks aga maksurahu. Et majandus saaks kenasti areneda."

Tõniste märkis, et nõrga toetuse taga võib olla ka see, et paljud ei tea, et Isamaa on IRLi järglane. "Ei leita seost. Pole ka väga kampaaniat olnud, et laiemalt üldsusele uut nime kommunikeerida."

Näiteks sotside toetus aga kasvas kolm protsenti: varasemalt 11 protsenti, nüüd 14. Kultuuriminister Indrek Saar sõnas valitsuse pressikonverentsil, et selle taga on valitsuse hea töö ja samas ka see, et ise peeglisse vaadati. Ta ütles, et sotsid on viimastel kuudel analüüsinud, mis vigu tehtud, mis teha edaspidi teisiti. "Hea meel, et oleme vigu tunnistanud ja neist ka õppinud."