Toomas Tõniste rändeleppe taustal: tänu oma piirid tarastanud riikidele muutus Euroopa Liit tunduvalt mõistlikumaks

Tänasel valitsuse pressikonverentsil rääkisid Jüri Ratas (Keskerakond) ja Sven Mikser (SDE) korduvalt, et just nende koduparteid toetavad rändelepet ja nüüd on aeg riigikogul otsus teha. Ei jäetud ka mainimata, et just Isamaa pärast peabki nüüd otsuse tegema parlament.

Sõna võttis ka Toomas Tõniste (Isamaa), keda taoline kiidulaul rändeleppe aadressil ilmselgelt häiris. "Lisan omalt poolt, et me räägime hästi palju riigimehelikkusest. Minu meelest on riigimehelik ka see, kui inimesed julgevad otsustada, julgevad öelda välja oma arvamuse ega allu, kui kogu aeg hirmutatakse, et kui me nii ei tee, siis lõppeb kõike meile väga halvasti," arutles ta. "Migratsioonipoliitikas on tehtud väga palju vigu. Neid pole tehtud meelega, on tehtud heas usus. Tihti põhjuseks, et pole kuulatud kriitikat."

Tõniste rääkis, et oli paar päeva tagasi eurorühma koosoleku. "Ja seal kõlas läbi kõikide rahandusministrite jutust, et neil koduriigis tõsine teema. Pole nii, et kes toetavad, on väga üheselt selle taga. Pigem kõik lõhki minemas ja see on normaalne. Riikide suveräänsus: inimesed tahavad ka oma arvamust avaldada."

Tõniste meenutas, et aastate eest on tehtud palju vigu ja ka siis viidati, et kes teatud migratsiooniasju ei toeta, on halvad. "Mina ütlen, et tänu neile riikidele, kes julgelt vastu hakkasid ja piirid tarastasid, tänu sellele Euroopa Liit muutus, poliitika muutus tunduvalt mõistlikumaks, kui alguses oli. Saadi vigadest aru," viitas ta pagulaskriisile.

"Selle kohapealt, et me ummisjalu ei torma, see on minu meelest väga mõistlik."