Toomas Tõniste kuulis uuest poliitjõust alles valitsuse pressikonverentsil: sain targemaks, aitäh selle eest!

Rahandusminister Toomas Tõniste hommikukohvi kõrvale värskeid uudiseid ei loe, talle tuli pärast südapäeva toimunud valitsuse pressikonverentsil suure üllatusena, et Eestis on uus poliitjõud.

Pressikonverentsil uuriti selle kohta, kas vanad poliitparteid on närtsinud. Tõniste tunnistas, et oli kasu, et valitsuse pressikonverentsile tulla. "Sain targemaks, aitäh selle eest."

Ta filosofeeris närtsimise puhul, et ka inimesed saavad vanemaks. "Kas nad närtsivad? Nad saavad targemaks ja küpsemaks." Ta lisas, et parteid pole ehk enam nii uued, huvitavad ja seksikad, aga tegelikult on kõik oma vigadest õppinud.

"Ka IRL on teinud oma järeldused eelmise esimehe kõrvalekaldumisest konservatiivsest poliitikast, oleme nüüd tulnud tagasi konservatiivse poliitika juurde."