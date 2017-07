Toomas Tõniste: intervjuude puhul ei tohi jääda kokutama nagu Jürgen Ligi

Rahandusminister Toomas Tõniste rääkis laupäevalehele LP antud intervjuus, miks ta otsustas välismaa ajakirjanikele pähetuubitud teksti esitada ja miks ei tohiks doorstep-intervjuud jürgenligilikult teha.

Tõniste rääkis, et kohustusliku doorstep-intervjuu saab minister lahendada kolmel viisil. Esimene variant on naglalt mitte midagi öeldes ajakirjanikest mööda minna. Enamik poliitikuid tema sõnul just nii teebki. "Kui jääd seisma, tähendab see enamasti seda, et ajakirjanikud küsivad sinult selliseid asju, millele sa vastata ei oska. Siis juhtubki Jürgen Ligi variant, mida Brüsseli rahvusvahelisel koolitusel näidatakse kui kõige halvemat ja hoiatavamat näidet, kuidas teha ei tohi: pintsakut selga sättides seisma jääda ja piinlikult kokutada," rääkis Tõniste laupäevalehele LP.

Eesti Ekspress kirjutas juuni lõpus, et kui eesistumise puhul õpetati Eesti ministreid ajakirjanikega suhtlema, oli üheks osaks ka halvemate näidete ehk Jürgen Ligi intervjuude vaatamine. Kõnealust pintsaku juhtumit on võimalik vaadata siit.

Tõniste võttis Ligi käitumisest õppust ja otsustas teise variandi kasuks - kaamera ees end provotseerida laskmata oma jutt ära rääkida ja lahkuda. "Seda varianti kasutavad väga paljud, ka meie peaminister," ütles Tõniste.

Viimaseks variandiks toob Tõniste välja ajakirjanike küsimustele vastama jäämise. See variant on mehe sõnul neile, kes on Euroopa poliitikas olnud aastaid ja tunnevad end nagu kala vees.

Välisajakirjanikele antud vastuse koostamisel oli Tõnistel abiks BBC Newsi reporter, kes pani doorstepi teksti suures osas paika. "Tema [BBC reporter] ütles ka, et igal juhul tuleb rääkida purjetamisest. Mitte kedagi ei huvitavat Eesti prioriteedid, mida peab samuti mainima, aga tavaliselt räägitakse ikka üht ja sama juttu," rääkis Tõniste.

