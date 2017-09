Toomas Lepp pahandab putukamürgi-afääri peale: kellelgi ei ole õigust kedagi mingis räpases poliitilises kampaanias mõnitada

IRL kasutas hiljuti oma valimiskampaania osana putukamürgi pritspudelit, millel ilutses linnapeakandidaadi Raivo Aegi pilt, kes seal justkui mõne superkangelasena prussakaid tõrjus.

Prussakate rollis olid mõned korruptsiooniga seotud keskerakondlased, teiste seas ka Tallinna Televisiooni endine juht Toomas Lepp, keda kahtlustatakse telekanalile mõnesaja tuhande euro suuruse kahju põhjustamises.

Lepp ei ole IRL-i kampaaniamaterjalidesse sattumise üle sugugi õnnelik, väljendades oma frustratsiooni erakonnale saadetud kirjas: „Kas IRL ei tea, et ükskõik, mis kahtlustus on pelgalt kahtlustus ja niikaua kui pole süüdimõistvat otsust, on inimene süüta. Kellelgi ei ole õigus kedagi mingis räpases poliitilises kampaanias mõnitada. Ilmselt olete ikka näinud saadet Vaba Mõtte Klubi, mis oli TTV eetris neli aastat. Kas on võimalik toota saadet ilma teenust osutamata? Seda tootis mulle kuuluv firma Videomeedia, KVA Telekomi tellimusel, millel oli seaduslik leping TTV-ga. Kas pean teile saatma dokumendid, mille alusel Vieomeedia tasus kulude eest? Kellele on tehtud kahju kui TTV on saanud saated, mis muuseas olid TTV vaadatuimad? Küsige Tallinna TV-lt, kas nad on saanud kahju? Kahtlustus on alusetu. Kuidas on aga seotud mulle esitatud esialgne kahtlustus IRL poliitilise reklaamikampaaniaga? Ilmselt on õigus nendel, kes on rääkinud jutte sellest, et kriminaalasi minu vastu algatatigi IRL-ga seotud isikute soovil, kellel oli poliitiline motivatsioon saada lahti ühe meediakanali juhist, mis ei käinud peavooluga ühte jalga? Viis, kuidas valitsuspartei soovib oma reklaamis tappa poliitilisi vastaseid (kelle hulka muide Toomas Lepp ei kuulu) on süüdiv, viis, mida Valimiste valvurid on võrrelnud genotsiidiga.“

Ühtlasi on Toomas Lepp lubanud IRL-i pärast valimisi kohtusse kaevata.