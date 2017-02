Toomas Lepp KIK-i 25 000 eurosest nõudest: kui on eksimusi olnud, siis raha tagastatakse

Tallinna Televisiooni (TTV) endise juhi Toomas Lepa sõnul ei ole temaga seoses Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) 25 000 euro suuruse nõudega ühendust võetud. Eksimuste korral lubab ta raha tagastada.

KIK vaatas erakorraliselt üle, kuidas on kasutatud TTV endise juhi Toomas Lepaga seotud äriühingutele antud toetusi. Auditist selgus, et Lepa äriühingud on deklareerinud kulutusi, mida tegelikult ei tehtud ja tagasi tuleb maksta 25 000 eurot, vahendas ERR-i uudisteportaal teisipäevast "Aktuaalset kaamerat".

Lepp ütles KIK-i nõuet kommenteerides, et temaga pole ühendust võetud. "Minu poole isiklikult pole pöördutud ja minult ei ole ka eelnevalt selgitusi võetud," kinnitas ta Delfile.

Küsimusele, kas KIK-i auditis esitatud väide, et ta esitas fiktiivseid arveid, vastab tõele, sõnas Lepp, et juristid kontrollivad auditis olevaid väiteid. "Seal on ka arvamuslikke hinnanguid. Tegemist on viie-kuue aasta vanuste asjadega. Kui eksimusi on olnud, siis nõuded ka rahuldatakse."

Lepp kinnitas ka, et Tallinna TV rahasid ta omastanud ei ole. "Kuna TTV nõukogul on uus esimees, siis on ta tutvumas asjaoludega. Loodan, et lähitulevikus näeme täit selgust. Uurimisorganitelt lisainfot ei ole," lisas ta.

KIK nõuab fiktiivsete arvete eest 25 000 eurot

KIK hakkas uurima Toomas Lepa äriühingutele antud toetusi pärast "Pealtnägija" 14. detsembri lugu. Tehtud auditist selgus, et Lepa äriühingud on korduvalt toetuse saamise tingimusi rikkunud.

"Tuvastasime seda, et on KIK-ile esitatud kulusid, mida projektide käigus ei ole osaliselt või täielikult tehtud. Ja ka seda, et ikkagi on seotud osapooltega tehtud tehinguid ehk toetuse saaja on sõlminud lepinguid temaga seotud isikutega," põhjendas KIK-i toetuste üksuse juhi kohusetäitja Heiko Põdersalu "Aktuaalsele kaamerale".

Lepa äriühingud said loodusteemaliste saadete tootmiseks toetust kokku veidi üle 200 000 euro. Tagasinõude suurus on 25 000 eurot. Suurim rikkumine avastati MTÜ Loodusetark projektide juures, mis nüüdseks on oma nime muutnud MTÜ Georg Otsa Festivaliks.

Kahtlustus Tallinna TV-le paarisaja tuhande eurose kahju tekitamises

Möödunud aasta 7. detsembri hommikul pidasid keskkriminaalpolitsei töötajad kuriteos kahtlustatavana kinni Tallinna TV juhatuse liikme Toomas Lepa. Lisaks Lepale pidasid politseinikud samas kuriteos kahtlustatavana kinni veel Tallinna Televisiooni toimetaja Mart Ummelase ning abielupaari Lea ja Valter Kraavi.

Esialgse kahtlustuse järgi on Toomas Lepp lasknud mitme aasta vältel maksta Tallinna Televisioonil temaga seotud ettevõttele igakuiselt tasu teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud. Praegu on alust arvata, et sellega on Tallinna Televisioonile tekitatud kahju suurusjärgus paarsada tuhat eurot.