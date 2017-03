Toomas Lepa mantlipärija Revo Raudjärv: muudame TTV vaatajanumbrid kolm korda suuremaks ning kolime telekanali Linnahalli

Tallinna Televisiooni uueks juhiks valiti teleprodutsent ja TTV saatejuht Revo Raudjärv. Eelmine juht Toomas Lepp vabastati ametist eelmise aasta detsembris seoses telekanali raha omastamisega.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul laekus juhatuse liikme konkursile kaks avaldust. "Nõukogu tuli kokku 17. veebruaril ning kõik liikmed olid Raudjärve poolt," ütles Klandorf linnavalitsuse pressikonverentsil.

Raudjärve sõnul on tema eesmärgiks muuta vaatajanumbrid kolm korda suuremaks. "Täidan suures osas Toomas Lepa ülesandeid. Esimeseks eesmärgiks on tõsta vaatajanumbreid kolm korda suuremaks, nn daily share on hetkel 1,3 %, jaanuaris 2020 võiks olla 3,6 %," sõnas Raudjärv.

TTV uus juht soovib muuta ka telekanali rahastust. Edaspidi võiks tema nägemuses kanali eelarvest 50 protsenti katta reklaamitulu, hetkel on see protsent väga väike. Samuti soovib ta telekanali Solarise keskusest kolida Linnahalli, mida tõenäoliselt varsti renoveerima hakatakse.

"Tulevikus võiks programm olla ka poliitiliselt tasakaalustatum, kus sõna saavad kõik poliitilised jõud. saateid plaanitakse tegema hakata ka turistidele. "Tallinna linna teemad peavad saama telekanalis kõige olulisemaks, sest kui telekanalit rahastatakse peamiselt Tallinna linna eelarvest, siis on linnaelanikel, kes on piltlikult öeldes telekanali omanikud, igati õigustatud ootus, et teemade kajastamisel seisab telekanal esmajoones just linnaelanike huvide eest," sõnas Raudjärv.

"Programm on hetkel olemas maikuu lõpuni, eesmärk on teha telekanal nii heaks, et keegi ei sooviks seda likvideerida," lisas Raudjärv.

Telekanali uudisteosa juhiks jääb Toomas Raag.

Eesti päevaleht kirjutas eelmise aasta detsembris, et nõukogu otsustas 9. detsembril Lepa ametist vabastada ja talle hüvitist mitte maksta. Tallinna TV nõukogu esimees Allan Alaküla pidas vajalikuks, et korruptsioonikahtlustuse saanud TTV juht Lepp lahkuks ametist, sest talle esitatud kuriteokahtlustus on piisavalt tõsine.

Nõukogu esimehe sõnul on Tallinna TV peale võimaliku rahalise kahju saanud ka väga suurt mainekahju. Rahalise kahju ulatust Alaküla ei täpsustanud, kuid kinnitas, et see piirdub sellega, mida uurimisorganid on ajakirjanduse kaudu teatanud ehk paarisaja tuhande euroga. Alaküla sõnul ei tunnistanud Lepp end korruptsioonikuriteos süüdi.

Peale Lepa pidasid keskkriminaalpolitsei politseinikud samas kuriteos kahtlustatavana kinni veel kolm isikut, kellest üks oli TTV toimetaja Mart Ummelas. Kahtlustus esitati ka ühele juriidilisele isikule.