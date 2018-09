Toomas Kivimägi: Tarand kritiseeris varem poliitbroilereid, nüüd on ise konjunkturist

"Keegi teine sotsidel seda tulemust ei saaks," ütles Kivimägi sotsiaaldemokraatide vähetuntud esindajate kohta Pärnumaal. Ta sõnul lisab Tarandi tulek kahtlemata konkurentsi ning oli sotside poolt paratamatu poliitiline lüke.

"Sotside poliitika Pärnus pole müünud," rääkis ta traditsioonilise kriitikana 100 miljonist eurost, mis aktsiisirahaga iga aasta Lätti läheb. "Oli vaja keegi sisse osta ja müüa erakonda tema näoga," kiitis Kivimägi Tarandi karismaatilisust. Samas viitas reformierakondlane sotside kandidaadi europarlamendi valimistel viis korda kahanenud häältesaagile ning arvas, et too on oma värskuse minetanud.

"Märk sotsid tähendab talle pidurit," tõi Kivimägi välja Tarandi muidu parteivastast kuvandit, mis talle seni hääli on toonud. "Parteituna on lihtsam hääli püüda, kui erakonna nimekirjas. Varem kritiseeris ta poliitbroilereid, nüüd ise selline konjunkturist."

Ta sõnul oli Tarandi tulek sotside ridadesse sedavõrd üllatus, et varasemalt on Tarandit pigem seostatud Vaba- ja Keskerakonnaga. Hukutava hinnangu sai Vabaerakond. "Rong on läinud, järgmisesse Riigikokku neil asja ei ole," ütles Kivimägi. Fakt Vabaerakonna allakäigust ajas Kivimäe sõnul Tarandi turvalisemat parteid otsima. "Sotsiaaldemokraatide näol leidis Tarand endale uue pruudi," ütles Kivimägi.