Toomas Hendrik Ilves: vabadus ei ole olek, vaid tahe ja tegevus. Osakem seda hoida

Meie riik sai 27 aastat tagasi uuesti vabaks, sest meie inimesed oskasid vabadust tahta. Hoidsime seda tahet alles, sest teadsime, mida tuleb teha; teadsime ja valmistusime vabaduseks juba enne oma riigi tagasi võtmist. Ka see oli osa meie tahtest.

On palju maid ja rahvaid, kus seda oskust napib, ükskõik millisel põhjusel. Ja on rahvaid ja maid, kus vabadus on hääbumas, kus piiratakse vaba ajakirjandust ja kohtuvõimu sõltumatust, sulgetakse ideoloogilistel põhjustel ülikoole. Kus kriitilisi hääli vangistatakse või isegi tapetakse. Neis riikides toimuv on näidanud, et usaldamatuse õhutamine poliitikute, ajakirjanduse, kohtusüsteemi vastu viib usaldusele tugineva kodanikuühiskonna hääbumiseni, sallimatuse kasvuni ja vabaduse kahanemiseni. Vabadus antakse käest märkamatult, samm sammu haaval.

Vabadus ei ole olek, vaid tahe ja tegevus. Osakem meie mitte minetada seda oskust vabadust tahta, vaid osakem seda ikka hoida ja kasvatada.

Või nagu kirjutas Kristiina Ehin:

Vabadus on haruldane kala

mida võrguga ei võta

noodaga ei nopi

Ja kui saadki ta

õnnekombel õnge otsa

pole ta enam see

haruldane vabadus

siis on ta kinnipüütu

siis on ta vang

Kuidas meil on korda läinud

oma vabadus kätte saada?

Võib-olla ainult nii

et me pole olnud püüdjad

ega varitsejad

vaid kõik

miljonikesi koos

ise haruldast

vabaduseliiki

priid pelglikud

süvavee-elukad

pärit pimedatest puhastest

põhjaveekihtidest

Head iseseisvuse taastamise päeva. Head vabaks saamist. Elagu Eesti