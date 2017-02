Toomas Hendrik Ilves sõnastas Müncheni julgeolekukonverentsi peateemad

Tänasest pühapäevani toimuva Müncheni julgeolekukonverentsi nõuandva kogu liige Toomas Hendrik Ilves tõi välja iga-aastase välis- ja julgeolekupoliitika konverentsi peamised teemad.

Müncheni julgeolekukonverentsi nõuandva kogu liige, Eesti eelmine president Toomas Hendrik Ilves teatas kolmapäeval oma Facebooki kontol, et lendab 16. veebruaril konverentsile.

"See on nõudnud julgeolekukonverentsi nõuandvalt kogult pikka ja pingelist tööd, et tuua arutelule kõige olulisemad teemad ja mõjukamad otsustajad," kirjutas Ilves.

"Brexiti-järgne Euroopa, Ameerika Ühendriikide uus administratsioon, rahvusvahelise korra ja liberaalse demokraatia kriisid, ohud Euroopa julgeolekule, informatsiooniga manipuleerimine ja kasutamine relvana ning julgeolekuolukord Vaikse ookeani ja Lähis-Ida piirkonnas - need on teemad, mis, mis vajavad maailma liidrite tähelepanu rohkem kui kunagi varem," märkis Ilves.

Välis- ja julgeolekupoliitika konverentsil osaleb ka president Kersti Kaljulaid. Delegatsiooni kuulub ka kaitseminister Margus Tsahkna ja välisminister Sven Mikser.

Müncheni julgeolekukonverentsil osalevad igal aastal kümned riigipead ja valitsusjuhid, suurettevõtete juhid, mõttekodade esindajad, valdkonna teadlased jt. Sel aastal toimub konverents 17.-19. veebruarini.