Toomas Hendrik Ilves sai ametiaja lõpus 31 195,62 eurot hüvitist kasutamata jäänud puhkuse eest

Kersti Kaljulaid saabus Kadriorgu Foto: Andres Putting

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et presidendil on puhkuse võtmine nii keeruline, et seda ei ole teinud ükski president – ei Lennart Meri, Arnold Rüütel ega Toomas Hendrik Ilves. President Kersti Kaljulaid tahab jabura puhkuste olukorra lõpetada ja soovib, et riigikogu presidendi puhkusse puutuva viimaks ühemõtteliselt selgeks teeks.