Toomas Hendrik Ilves on Evelinile lahutuse eest 55 000 eurot võlgu

Ekspresident Toomas Hendrik Ilves on oma endisele abikaasale Evelin Ilvesele võlgu 55 000 eurot, näitab ekspresidendi huvide deklaratsioon. Kohustuse aluseks on deklaratsioonis märgitud "lahutusest tulenevalt".

Deklaratsioonis tuleb esitada võlad deklareerimise päeva seisuga. Ilvesed lahutasid 2015. aasta 30. aprillil. 29. mail 2015 esitatud deklaratsioonis ja 2016. aasta deklaratsioonis ei ole ära märgitud võlga Evelin Ilvese ees. Võlg Evelin Ilvese ees ilmus alles deklaratsiooni, mis esitati 29. mail 2017.

Ilvesel on veel suurel hulgal laene. Tal on Nordea panga ees kaks laenu kogusummas 110 650 eurot. Lisaks on deklaratsioonis ära märgitud 107 231 eurone laen Nordealt, mille puhul on kohustuse aluseks märgitud "OÜ Ermamaa laen".

Kokku on juba ametist lahkunud Ilvese võlakoormus viimase deklaratsiooni kohaselt 272 881. Ta on sellega Eesti poliitikute laenutabeli tipus, jäädes alla vaid Taavi Rõivasele ja Margus Tsahknale, aga edestades napilt Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartit.

Kadunud deklaratsioon

Mõjukatel ametikohtadel töötavad poliitikud ja tippametnikud peavad korruptsioonivastase seaduse kohaselt igal aastal 31. maiks avalikustama oma huvide deklaratsioonid.

Ilvese deklaratsioon ei olnud 1. juuniks avalikustatud deklaratsioonide seas. Pärast mõningast uurimist selgus, et deklaratsioone haldava maksu- ja tolliameti registris oli süsteemiviga, mis lõpetas deklaratsiooni esitamise kohustuse lõppkuupäeval deklaratsioonide avalikustamise. Praeguseks on deklaratsioonid taastatud. Deklaratsioonid peavad olema avalikud kolm aastat.

Sellega seoses olid ebatäielikud ka eelmise nädala artiklid poliitikute sissetulekutest ja võlgadest, mida on praeguseks täiendatud.