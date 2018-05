Toomas Hendrik Ilves Gruusia presidendile: inimesed, kes korra juba vabadust kogenud, ei unusta eal selle maitset. Olen uhke võimaluse üle olla Gruusia sõber. Ma olen grusiin.

Täna tähistab Gruusia oma iseseisvuse sajandat aastapäeva. President Toomas Hendrik Ilves saatis sel puhul Gruusia president Giorgi Margvelashvilile väga südamliku kirja. Delfi avaldab selle täismahus.



President,

Veidral moel oli see Jossif Stalin ise, kes kord kirjavahetuses Leniniga Nõukogude Liidu laienemise piiride üle mainis, et NSVL ei saa kunagi hõlmata maid, kel oma lipp ja saatkonnad välisriikides. Hiljem, kui Nõukogude Liidust sai imperialistlik röövriik, vaikiti kirjavahetus mõistetavalt maha. Ometi oli Stalinil õigus. Inimesed, kes korra juba vabadust kogenud, ei unusta eal selle maitset. Mälestust sellest, mida tähendas olla vaba, anti edasi põlvkonnalt järgmisele, kuni see taas tegelikkuseks sai.

See on põhjus, miks meie vabaduse taastamise lootust ja püüdu ei saa eal olematuks muuta. See on põhjus, miks me mõlemad märgime oma vabaduse algusena mitte 1991., vaid 1918. aastat. Meie lõime selle, me elasime selles, see võeti meilt, me eelkäijad kannatasid selle nimel, me jäime truuks nende aatele, mäletasime nende toodud ohvreid ja tõotasime taas vabaks saada, võtta tagasi see, mis meilt rööviti. Sest see on meie oma.

Veel olulisem: tänu esivanemaile taipame, et oleme nende loodud riigi hoolekandjad. On meie kohus seda kaitsta, mäletada tehtut. Oleme oma riigi osanikud, see kuulub meile. Kuid veel enam kuulub see me lastele, ja nende lastele, põlvkonnast järgmiseni. Sealt ka me kogetud kohustus.