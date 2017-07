Toom kõnelustest Keskerakonna juhtladvikuga: räägime, räägime, endiselt räägime! Midagi muutunud pole

Nädala eest kohalikul poliitmaastikul tupikseisu põhjustanud olukord, kus "Kolme õe" valimisliit jättis Keskerakonnast eraldi seisva kandideerimise lahtiseks, pole siiani selget lahendust leidnud.

Nagu Yana Toom oma intervjuus Eesti Päevalehele mainis, on kokkulepe hetkel "50:50" staadiumis, kuid Delfile teadaolevalt on siiski üsna tõenäoline, et võetakse kurss eraldiseisva valimisliidu poole.

Toom kinnitas täna õhtul Delfile väsinud häälel, et erakonnasisesed kõnelused pole erilist progressi näinud. "Räägime, räägime, endiselt räägime – olukord on ikka veel selline nagu oli eelmisel nädalal,“ lausus ta tülpinud häälel.

Kuigi nii mõnegi silmis võrdub eraldiseisva nimekirjaga valimiste poole tüürimine põhimõtteliselt erakonnast lahku löömisena, sõnas Toom EPL-is, et nemad olukorda sedasi ei näe. Oma tegevusega loodetakse parandada erakonda seestpoolt. Mitte ükski Keskerakonna poliitik ei tahtvat riskida võimalusega, et Reformierakond taas võimule võiks pääseda.

Erakonna ühtsuse eest seisev Jaanus Karilaid ei taha hetkel olukorrale hinnangut anda. "Ootaks ära need kaks päeva, anname neile võimaluse kohaneda Keskerakonna uute oludega ning siis näeme, kas nad sobituvad sisse või mitte," sõnab erakonna aseesimees Delfile, oodates kokkuleppele truuks jäädes reedet, kommenteerimaks täpsemalt kõneluste sisu.

Karilaid loodab, et "Kolm õde" (Yana Toom, Oudekki Loone ja Olga Ivanova - toim) võtavad mõistuse pähe, kuna praegune olukord lõhkuvat usaldust, mille nii eestlased kui ka venelased parteile andnud on.