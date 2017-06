Toom kergitas saladusteloori: läbirääkimistel on erakonna juhtimisega seotud teemad

Edgar Savisaare ja Yana Toomi valimisliidu esindajate ning Keskerakonna juhatuse liikmete vahelistel läbirääkimistel on peamisteks teemadeks partei juhtimisega seotud teemad.

Toom ei soovinud öelda, millistest konkreetsetest murekohtadest jutt käib, vaid märkis, et need ei puuduta Kremlit, vaid erakonna juhtimist, vahendab ERR-i uudisteportaal. "Aga mida ma ütlen nende meedia oletuste kohta, siis siin ei ole mingit pistmist niinimetatud kremlimeelsusega. Need on absoluutselt teised asjad. Me räägiksime juhtimisstiilist, me räägiksime sellest, kuidas langetatakse otsuseid, kuidas käib teavitus erakonna sees jne. Ja muidugi, mis on murekoht mitte ainult mulle, vaid ka Jüri Ratasele antud juhul, on see kui aeglaselt viiakse ellu just Keskerakonna ettepanekuid koalitsiooni poolt," lausus Toom ERR-ile.

Toomi sõnul töötatakse järgmiseks nädalaks välja pakett, kus on kirjas kõik murekohad ja siis arutatakse need erakonnas läbi, suurem ümarlaud peaks toimuma esmaspäeval.

28. juunil peetud pressikonverentsil teatas Keskerakonna Savisaare leer, et annab erakonna esimehele Jüri Ratasele ühe nädala, et erakonna sees ideoloogilistes küsimuses üksmeelele jõuda. Kui üksmeelt ei saavutata, teatavad Yana Toom ja Edgar Savisaar eraldi valimisliidu loomisest.

Toom ei avaldanud ERR-ile, kes peale tema, Edgar Savisaare, Oudekki Loone ja Olga Ivanova läbirääkimiste meeskonda kuulub. Ta lisas, et võimaliku valimisliidu 93-st liikmest kolmandik on erakonna liikmed.