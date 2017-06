Toom jättis Keskerakonnaga konkureeriva valimisliidu loomise plaani õhku: sõlmime jaanirahu!

Edgar Savisaar teatas täna, et kandideerib kohalikel valimistel, kuid jättis mainimata, kas teeb seda Keskerakonna nimekirjas või mõnes alternatiivses valimisliidus. Veel eile Keskerakonnaga konkureeriva valimisliidu loomist eitanud Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (Keskerakond) keeldus seda täna kinnitamast.

"Lugesin Delfi uudist pealkirjaga, et Savisaar kandideerib, aga uudisest ma seda välja ei lugenud," kommenteeris Toom Savisaare avaldust.

"Kui Savisaar on piisavalt terve selleks, et kohtus käia, siis ta on piisavalt terve, et teha igasuguseid asju, kasvõi abielluda," lisas ta siiski.

Küsimusele, kas Toom on Savisaarega alternatiivse valimisliidu loomise ja Savisaare kandideerimise teemal rääkinud, vastas Toom, et ei kommenteeri nendevahelisi jutuajamisi meediale. "Aga oleme igasugustel teemadel rääkinud, ka valimistest, valimiste perspektiividest Keskerakonnale jne."

Kui veel eile ütles Toom, et Keskerakonnaga konkureerivat valimisliitu pole plaanis luua, siis täna ütles ta Delfile, et ei kommenteeri midagi. "Ma pakun välja, et sõlmime jaanirahu."

Laupäeval kajastas Delfi, et niinimetatud Edgar Savisaare leeri kuuluvad keskerakondlased kaaluvad partei riigikogu fraktsiooni liikme Oudekki Loone sõnul Keskerakonnaga konkureerivas valimisliidus kandideerimist.

Õhus olevatele kahtlustele lisas laupäeval hoogu erakonna esimees, peaminister Jüri Ratas, kes vihjas partei volikogu ees Tallinna esinumbreid tutvustades, et Yana Toom ei pruugi Põhja-Tallinna esinumbrina kandideerida.

Eesti Päevalehele kinnitas Ratas eile, et konkureerivat nimekirja ei tule. „Keegi pole mulle öelnud, et nad loovad eraldi nimekirja. Oudekki Loone on öelnud, et tahab kandideerida Antslas.”

Veel eelmisel nädalal teatas Savisaar, et ta on liiga haige, et osaleda kohtuprotsessil.

"Hiljuti rõõmustasin, et kolmest patoloogist ja ühest kardioloogist koosnev komisjon on mind piisavalt terveks tunnistanud. See on hea! Kui ma võin minna kohtusse ennast kaitsma, siis võin minna ka kohalikele valimistele oma mandaati uuendama. Need on mul 20ndad valimised, kui kokku arvata kohalikud, riigikogu, Euroopa Parlamendi, NSV Liidu rahvasaadikute kongressi ja Eesti Kongressi valimised," kirjutas Savisaar Facebookis.