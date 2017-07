Toom, Ivanova ja Loone registreerisid reedel ühise MTÜ

Möödunud reedel registreerisid kolmeks õeks nimetatud Yana Toom, Olga Ivanova ja Oudekki Loone ühise MTÜ. Samal päeval toimus ka nende ühine pressikonverents, kus teatati, et eraldi valimisliitu ei sünni.

Ühise MTÜ nimeks on MTÜ LIST, vahendab venekeelne ERR-i uudisteportaal. Et MTÜ registreerimine langes päevale, mil "kolm õde" pressikonverentsi pidasid, peab Olga Ivanova juhuslikuks. "Registreerimiseks vajalikud dokumendid andsime sisse juba nädal varem, kui kavatsesime kohalikele valimistele minna eraldi nimekirjaga," ütles Ivanova.

Yana Toomi reedese otsuse valguses, kus ta teatas, et tema jääb kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirja, mõeldakse MTÜ sulgemise peale, täpsustas Ivanova.

28. juunil teatasid Yana Toom, Olga Ivanova ja Oudekki loone, et annavad Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele ühe nädala, et erakonna sees ideoloogilistes küsimuses üksmeelele jõuda. Kui üksmeelt ei saavutata, teatavad Yana Toom ja Edgar Savisaar eraldi valimisliidu loomisest. Pisut rohkem kui nädala pärast, 7. juulil toimunud pressikonverentsil teatas Yana Toom, et tema kandideerib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas.