Toolimängud linna juhtimises: Vadim Belobrovtsevist ja Tõnis Möldrist saavad abilinnapead? Kes puksitakse kõrvale?

Tallinna juhtimist puudutavad vangerdused algavad sellest, et Mihhail Kõlvartist saab volikogu esimees. Ent muudatusi on veelgi.

Merike Martinson läheb abilinnapea kohalt volikokku. Taavi Aas on mõistagi linnapea, abilinnapeaks jääb Kalle Klandorf. Üsna tõenäoline, et linnavalitsusse kutsutakse teiseks abilinnapeaks Vadim Belobrovtsev (pildil), sest ka abilinnapeade sekka on vaja vene nime.

Osale linnaosavanematele võidakse teha ettepanek mujale liikuda. Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder sai valimistel väga hea tulemuse ja talle võidakse pakkuda kas suuremat linnaosa või abilinnapea kohta. Hiilgava tulemuse teinud Raimond Kaljulaid võiks küsida mis tahes kohta, kuid tema on teatanud, et soovib jääda Põhja-Tallinna. Taavi Pukk Kesklinna vanemana ilmselt ei jätka – talle pakutakse väidetavalt huvitavamat kohta.

Tõenäoliselt ei jää ametisse Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda, kes ei saavutanud eriti head tulemust. Sama juhtus ka Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoniga, kuid tema on sellel kohal olnud alles lühikest aega.

Pikemalt saab linnajuhtimise teemal lugeda tänasest Eesti Päevalehest.